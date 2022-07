Namur, Andenne et Fernelmont 480.000 euros de drogue écoulés en un an et demi !

480.000 euros de drogue, de la cocaïne et du cannabis, auraient été vendus par 5 prévenus à près de 278 clients, entre juillet 2020 et novembre 2021, dans les régions de Namur, Andenne et Fernelmont. L’instigateur du trafic a été arrêté lors d’un excès de vitesse par la police de la route en novembre 2021. Deux vendeurs oeuvrant à tour de rôle travaillaient pour lui. La compagne de l’un d’eux préparait des commandes et tenait une comptabilité et un dernier prévenu intervenait occasionnellement. Un téléphone de service existait, tout comme un compte snapchat dédié à la vente de drogue.

8 ans de prison sont requis contre le principal prévenu. Des peines de 7 et 6 ans sont requises contre les deux vendeurs. Le parquet requiert 3 et 2 ans contre les deux derniers prévenus, sans s’opposer à un sursis probatoire concernant ceux-ci. Des confiscations à hauteur de 148.000 euros sont requises contre les 3 principaux protagonistes, tout comme la confiscation des véhicules utilisés dans le cadre du trafic.

Le conseil du principal prévenu plaide une peine de travail et estime que les quantités réellement vendues se rapprochent plutôt de 200.000 euros que du double. Un sursis probatoire pour ce qui excède la détention préventive effectuée et une peine de travail sont plaidées pour les deux vendeurs. Le conseil de la jeune fille impliquée plaide l’acquittement pour celle-ci, estimant qu’elle a agi sous la contrainte et les menaces de son compagnon. Une peine de travail est plaidée pour le dernier prévenu.

Jugement le 15 septembre

JVE