Namur : contrôlé pour utilisation du GSM au volant, il transportait 55 kilos de cannabis

Le parquet de Namur a requis jeudi devant le tribunal correctionnel une peine de prison de 4 ans et une amende de 3000 euros à l’encontre d’un prévenu accusé d’avoir transporté du cannabis.

Le 3 février dernier, ce citoyen français a été interpellé sur la E411 en province de Namur alors qu’il roulait, GSM en main. En contrôlant son véhicule, les policiers ont découvert à la place de la roue de secours une cache contenant 55 kilos de cannabis. Les caméras ANPR ont révélé que le prévenu a transité à 13 reprises ces derniers mois par la Belgique. Il a reconnu un second transport de cannabis, réalisé le 11 janvier 2022, et concernait 5 kilos de drogue.

Questionné par le tribunal, le prévenu a affirmé qu’il achetait sa consommation personnelle, lorsqu’on lui a proposé de transporter de la drogue, entre la France et les Pays-Bas. L’intéressé confie qu’on venait de lui diagnostiquer le VIH et un cancer. Père de 3 enfants en bas âge, il était confronté à des difficultés financières et a accepté l’offre, qui devait lui rapporter plusieurs milliers d’euros. Il n’a cependant pas révélé le nom de son commanditaire, par peur de représailles.

Le conseil du prévenu met en avant ses problèmes de santé et d’argent et la détention préventive de 6 mois déjà effectuée et plaide une peine de probation autonome.

Jugement le 8 septembre.