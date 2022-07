Tentative de vol avec violence au Square Léopold à Namur

Une tentative de vol avec violence a eu lieu mercredi vers 10 h au Square Leopold à Namur, rapporte le parquet de Namur. Une jeune femme et un ami à elle se trouvaient au Square Léopold lorsqu’un individu, manifestement ivre, est arrivé par derrière et a tenté d’arracher le sac à main de la jeune femme. L’agresseur a pu être interpellé rapidement par les services de police. Il a été privé de liberté. Un mandat d’arrêt pour tentative de vol avec violence a été délivré. L'auteur, connu des services de police, comparaît aujourd’hui devant le juge d’instruction, qui décidera, ou non, de le placer sous mandat d'arrêt.