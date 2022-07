Une mère de famille poursuivie par son ex-mari pour dénonciation calomnieuse acquittée

Fin mai dernier, une mère de famille comparaissait devant le tribunal correctionnel de Dinant après avoir été citée directement par son ex-mari pour dénonciation calomnieuse. Celui-ci lui reprochait d’avoir volontairement voulu lui nuire, en l’accusant de viols, attentats à la pudeur et faits de torture sur ses trois jeunes enfants durant plusieurs mois en 2019.

Après avoir étudié ce dossier et les différents arguments avancés, le tribunal a finalement acquitté la mère de famille.

Les éléments mis en avant par les parties civiles étaient pourtant nombreux. La mère de famille a quitté le domicile familial, le 4 juin 2019. Mi-juillet, elle déposait une plainte à l’encontre de son mari et de son beau-père avec constitution de partie civile dans les mains d’un juge d’instruction. Ses enfants lui auraient confié avoir été victimes de faits de mœurs. « Ce n’est qu’en septembre 2019 qu’elle a parlé pour la première fois de cette plainte devant le juge du tribunal de la jeunesse », avançait la partie civile. Soit un gros mois plus tard.

Entre-temps, la procédure de divorce suivait son cours et un accord pour une garde alternée était trouvé devant le tribunal de la famille. « Quelle mère permettrait cela en ayant connaissance de faits de mœurs présumés ? », ajoutait la partie civile.

Les mois suivants, dix-sept mails dénonçant ces faits de viol, attentat à la pudeur et torture présumés ont été envoyés à la police. Les examens médicaux n’ont rien révélé. L’institutrice des enfants et une psychologue n’ont rien remarqué non plus. Une vidéo des enfants a aussi été envoyée à la police. « Les policiers ont vite remarqué qu’ils tenaient un discours orienté. On les a obligés à dire des horreurs de leur père et de leur papy. » Le parquet de Namur reconnaissait que cette affaire était perturbante. « Tout mis bout à bout, dans un contexte de séparation, on peut penser que madame s’est acharnée. »

La principale intéressée indiquait quant à elle avoir simplement été la porte-parole de ses enfants, pour qui « elle remuerait ciel et terre pour les protéger ». Le comportement de ses enfants, et non seulement leurs dires, et les conseils de son ancien avocat l’ont également poussée à adopter le comportement qu'elle a eu durant cette période.