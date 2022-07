L'ancien quartier militaire de Belgrade va devenir le parc d'activité économique CIT-YS

Le ministre wallon de l'Économie et de l'Aménagement du Territoire, Willy Borsus, a annoncé vendredi l'octroi d'un subside à l'Intercommunale BEP Expansion pour l'acquisition de terrains sur l'ancien site militaire de Belgrade (Namur) dans le cadre du projet du nouveau parc d'activité économique CIT-YS. Le montant du subside s'élève à 1,680 million d'euros, a-t-il précisé dans un communiqué.

Cet ancien site militaire, jadis connu sous le nom de quartier Plaine de Belgrade, a accueilli le 8e bataillon logistique jusqu'à sa dissolution en 2011. Il a aussi abrité, dans des hangars non chauffés, la réserve stratégique de 22 millions de masques chirurgicaux constituée pour faire face à la grippe H1N1 et détruite en 2017 et 2019. Il a été reconnu comme site à réaménager par arrêté ministériel du 7 février 2020.

Le projet, qui porte le nom de CIT-YS en référence à son implantation au cœur de Namur, comportera de nombreux atouts pour la capitale de la Wallonie et plus globalement pour la Région, a souligné M. Borus (MR).

Selon lui, la localisation en entrée de ville, à proximité immédiate de la N4, de l'autoroute E-42 et de l'échangeur de Daussoulx, est idéale pour de nombreuses entreprises qui recherchent à la fois la proximité des grands axes de communication mais également la proximité d'un véritable centre urbain.

Pour le ministre, "ce projet permet également de renforcer la dynamique économique de Namur en offrant de nouveaux espaces diversifiés aux entreprises, complémentaires aux parcs déjà existants (Ecolys, Malonne, Naninne)".

Un projet d'une quinzaine d'hectares qui pourrait être à l'origine de la création et la consolidation de 280 à 350 emplois directs.

"La réaffectation de ce site militaire en un site à vocation économique permet de valoriser une urbanisation déjà existante à proximité de l'agglomération namuroise. C'est le défi que nous nous sommes fixés en matière de lutte contre l'artificialisation des sols : exploiter les friches potentielles et profiter de ces espaces pour développer de l'activité", a conclu M. Borsus.