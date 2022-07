Les coursiers Deliveroo ont élu leurs restaurants préférés à Namur

Depuis plus de 6 ans, Deliveroo collabore chaque jour avec des milliers de coursiers et restaurateurs à travers la Belgique afin d’assurer la livraison de délicieux repas à de nombreux clients. Lorsque la collaboration entre ces acteurs essentiels se passe bien, le service n’en est que de meilleure qualité et la satisfaction plus grande. C’est sur base de cette observation qu’est née l’idée de sonder les coursiers sur leurs restaurants préférés dans chaque ville où la plateforme opère. Une liste qui n’a cessé de croître au cours de ces 6 dernières années.

Les coursiers ont d’abord été invités à suggérer trois restaurants avec lesquels ils appréciaient collaborer et à expliquer les raisons de leur choix. Un personnel amical, souriant et accueillant, ainsi que le respect du temps de préparation sont les critères les plus importants selon les coursiers. Ils apprécient également bénéficier d’une salle d’attente confortable, recevoir un verre d’eau ou quelque chose à grignoter, ou encore simplement échanger quelques mots avec les employés ou le patron. Sur base des restaurants suggérés par les coursiers, Deliveroo a sélectionné ceux qui ont été les plus souvent mentionnés. Les coursiers ont ensuite eu l’occasion de voter pour le restaurant qu’ils désiraient voir récompensé, ceci pour chaque ville dans laquelle Deliveroo est active.

Le podium namurois ? Burger King arrive en première position, suivi par Sushi Shop et Quik