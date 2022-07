Il frappe sa petite-amie à la sortie de l'école à Ciney : des conditions pour l'individu impulsif

Un jeune dinantais était poursuivi pour harcèlement et coups et les blessures.

D’un côté, une jeune femme et, à quelques mètres, son ex-petit ami, passablement énervé. C’était il y a deux jours, au tribunal correctionnel de Dinant. Placé sous bracelet électronique, l'homme devait répondre de harcèlements (dont téléphoniques) et de coups et blessures ayant entraîné une incapacité. La scène la plus grave s’est déroulée non loin de l’établissement scolaire cinacien que la jeune fille fréquentait le 28 avril 2021. C’est dans une rue adjacente que la scène d’une rare violence s’est produite. Lui parle d’une claque, somme toute "méritée", puis qu’elle l’avait trompée. Les témoins, dont une amie, expliquaient que l’a jeune fille a reçu plusieurs coups de poing et s’est retrouvée au sol. Elle ne doit son salut qu’à une automobiliste qui l’a prise dans sa voiture le temps que la police arrive.

Ce vendredi, le tribunal correctionnel a rendu son jugement. Le prévenu est condamné à une peine de 12 mois avec sursis probatoire de cinq ans. Le tribunal a suivi le substitut dans son réquisitoire. Le prévenu devra se soumettre à des conditions strictes afin de juguler ses addictions et sa violence. Et comme l’a demandé la victime, il ne devra plus jamais entrer en contact avec elle.