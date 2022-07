Bien dans ses baskets : un projet social et sportif

L’originalité du projet ? Il met en avant une pluralité de handicaps à travers le profils des personnes participantes et surtout l’inclusion de ces dernières dans un projet de course à pied.

Active depuis plus de trente ans dans le secteur social et pédagogique et basée à Namur, l'abl Vis à Vis développe des programmes d’aide, d’accompagnement, de formation, d’insertion professionnelle et de recherche action qui s’adressent à des personnes en difficulté. S’inscrivant dans une logique de cohésion sociale, l’association propose des solutions alternatives et novatrices amenant la personne à retrouver une situation d’autonomie et un environnement favorable à son épanouissement et à son intégration sociale. C'est dans ce cadre que Gaëtan Desmet et Céline Gabriel ont mis sur pied le projet "Bien dans tes baskets".

"Nous sommes deux intervenants sociaux amateurs de course à pied et convaincu par sa plus-value dans le quotidien. Nous avons eu envie de partager notre passion à nos bénéficiaires.Nous souhaitons créer un projet sportif inclusif : réaliser une course à pied de 5 kilomètres avec des personnes en situation de handicap (tout handicap confondu). Dans le projet serait inclue une personne à mobilité réduite en joëlette, un fauteuil tout terrain adapté.Nous accompagnons donc depuis plusieurs semaine 6 personnes en situation de handicap dans des entrainements hebdomadaires."

" Bien-être physique, estime de soi, dépassement personnel, coopération / solidarité dans l'effort, impact positif sur la santé… les bienfaits de la course à pied ne sont plus à démontrer. Mais est-ce toujours si « accessible » et si « gratuit » ? Comment une personne à mobilité réduite peut-elle profiter de ces bénéfices ? "De plus, nous aimerions en profiter pour modifier les représentations liées au handicap et rendre à la personne une place égalitaire dans la société en général. Cela commence par avoir accès à la même position de départ dans des projets sportifs."

Le projet comporte de nombreux objectifs : le bien-être physique, l’impact positif sur la santé via l’activité physique, l’impact sur la gestion des émotions, le bien-être psychologique. Le développement de la confiance en soi, de l’estime de soi, la sensibilisation à la connaissance de soi (capacités et limites), le dépassement de soi, le partage et la solidarité/la coopération dans l’effort. Solidarité aussi autour de la personne à mobilité réduite, une démarche liée à l’inclusion dans un groupe. Une appartenance égalitaire à des projets sportifs, une dimension communautaire / sociétale, la création de liens / une porte de sortie pour l’isolement, la possibilité de vivre de nouvelles expériences, une découverte du milieu et une sensibilisation à l’environnement, ainsi que la mise en avant d’une solution de mobilité douce pour PMR avec la joëlette.

"Notre objectif final est le critérium de la joëlette en 2023 (2022 si on est prêt). D’ici là, nous aimerions participer à certains joggings de la Ville. Nous rêvons aussi du championnat d’Europe 2023 à Saint-Etienne. Nous espérons donner l’impulsion à d’autres associations ou personnes fragilisées de mettre en œuvre ce type d’action ou au moins d’en connaitre les possibilités. Nous espérons créer du changement dans les représentations du handicap, dans la définition même du handicap et l’image que l’on a de la personne « handicapée ». La question de l’accessibilité du territoire pour les personnes à mobilité réduite a aussi toute sa place dans cette question d’intégration."