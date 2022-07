Deux agriculteurs namurois finalistes pour la plus belle prairie wallonne

Deux agriculteurs situés à Rochefort et Floreffe font partie des dix finalistes du concours Qu’elle est belle ma prairie. Organisé par la FUGEA, Natagora et Natagriwal, le concours valorise, entre autres, l’élevage extensif en autonomie fourragère. Les deux agriculteurs namurois ont été sélectionnés pour la qualité biologique de leurs prairies et la durabilité des systèmes mis en place dans leurs fermes. Ils seront récompensés à la Foire agricole de Libramont ce 31 juillet.

Agriculteur depuis 1996, c'est en 2003 que Bernard Convié s'établit avec sa compagne Valérie sur sa ferme de Jambjoule (Rochefort). Ils démarrent avec du « connu » : des vaches laitières et cent brebis, en bio. Et progressivement, ils diversifient non seulement leurs activités, allant jusqu'à la transformation et la vente de produits en circuits courts, mais aussi leur cheptel, s'orientant entre autres vers une race ovine locale et menacée appelée mergelland. Le couple gère de nombreuses parcelles en faveur de l'environnement, dont des réserves naturelles. « La prairie que nous présentons au concours est la plus jolie que nous possédons, car elle est très diversifiée, » confie Bernard. « Elle allie milieux calcaires et fond humide grâce au ruisseau qui la traverse. Entre sa beauté et le paysage, on s'y sent bien. » Sur le site, on trouve de nombreuses orchidées, des arbres remarquables et la très rare coronelle lisse.

Marc Rémy, lui, reprend la ferme familiale en 1995 à Floreffe et s’installe en bio. Entre 2005 et 2008, parallèlement à son élevage de limousines, il démarre un atelier ovin. Bien avant la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales et climatiques, il s’engage dans une gestion herbagère et extensive sur des terres séchantes et peu productives. Ses brebis, des texels français et des vendéens, ainsi que ses limousines pâturent pratiquement toute l’année.