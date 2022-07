La circulation des trains interrompue entre Charleroi et Couvin mi-août

Du 13/08 au 28/08, Infrabel mènera 3 chantiers de renouvellement de l’infrastructure ferroviaire. Plus de 10 km de rails seront remplacés entre Philippeville et Mariembourg. Trois passages à niveau seront totalement renouvelés à Jamioulx, Cour-Sur-Heure et Pry. Le gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire profitera aussi de la coupure du trafic pour offrir une nouvelle jeunesse au tunnel de Jamioulx.

Par conséquent, la circulation des trains sera interrompue entre Charleroi-Sud et Couvin. Des bus de remplacement seront mis en place pour offrir une alternative aux voyageurs. Dans les bus, les voyageurs pourront utiliser leur titre de transport SNCB. Les horaires des bus et leurs arrêts, qui peuvent varier par rapport aux trajets des lignes de train, sont disponibles sur l’application de la SNCB. Nous invitons donc les voyageurs à bien planifier leur voyage.