Antenne GSM : les Bougeois demandent au collège namurois de s'opposer au projet

C'est par le biais d'une petite affiche blanche sur le terrain où Orange souhaite implanter sa nouvelle antenne GSM que les Bougeois ont appris que le Ministre Borsus a radicalement modifié sa décision. Ils indiquent : "Après avoir refusé l'implantation de l'antenne en octobre 2021, le voilà qui accepte la même

antenne, sur base du même dossier !" En janvier 2021, les Bougeois s'étaient déjà mobilisés et avaient envoyé près de 200 réactions lors de l'enquête publique.

Aujourd'hui, ils sont bien décidés à faire valoir leurs arguments. "Tout d'abord la proximité de l'école maternelle et primaire Sainte-Marguerite (380 m) dans l'alignement direct du projet et du faisceau des antennes. Vu l'impact d'un tel équipement sur des enfants, public particulièrement sensible à l'environnement électromagnétique, le principe de précaution doit s'appliquer. Le centre du village de Bouge est un site classé au patrimoine et sera fortement impacté par cette implantation d'un point de vue visuel et paysager. Le site choisi pour l'implantation de l'antenne est situé à proximité immédiate des habitations alors que de nombreux terrains pourraient accueillir une antenne de ce type à une distance plus acceptable des habitations sur le plateau de Bouge. L'analyse de la faisabilité de ces sites n'est jamais expliquée."

Les Bougeois demandent donc au Collège communal de Namur de prendre position contre ce projet en interjetant appel au Conseil d’Etat et sont prêts à activer tous les leviers possibles (Conseil d’Etat, Médiateur de la Région Wallonne, …) pour empêcher l’implantation de l’antenne à cet endroit.