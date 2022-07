La première des trois nouvelles Namourettes est arrivée à Beez ce mardi matin

Les trois nouvelles Namourettes se faisaient attendre. Ce mardi matin, l'échevine du Tourisme Anne Barzin a poussé un ouf de soulagement en voyant la première embarcation livrée au Port autonome de Beez. En quelques dizaines de minutes, la coque de la première embarcation était à l'eau. L'installation de l'armature et de la bâche n'a pris guère plus de temps. Les deux autres Namourettes arriveront dans les prochains jours. "Elles viennent de Venise par camion en trois parties : la coque, la structure en aluminium et la couverture. Elles seront montées ici puis rejoindront le port d'Amée", précise l'échevine.

Initialement, ces trois nouvelles Namourettes auraient dû être livrées à la mi-mai. Mais la difficulté de trouver certains matériaux et le contexte international lié à la guerre en Ukraine ont retardé leur construction et donc leur livraison. "Il m'était impossible de donner une date de livraison. C'est donc une grande satisfaction de les voir à Namur. Je les avais vues en photo, en morceaux sur le chantier mais pas encore en vrai. Je suis satisfaite du résultat final. On souhaitait conserver leur identité visuelle. Leur côté rétro, un peu romantique plaît aux Namurois", ajoute Anne Barzin.

Il faudra néanmoins encore patienter avant de pouvoir embarquer officiellement à bord de ces nouveaux bateaux, propriété de la ville mais dont la gestion a été confiée pour une année à un opérateur indépendant (Ndlr : la société Namourette 2022, composée des Croisière Mosanes et de Art and Wood). Différents éléments administratifs doivent encore être réglés pour être en ordre. Un certificat de navigabilité doit encore être délivré et le nouvel opérateur doit être formé. "Avec trois embarcations totalement neuves, la saison touristique s'annonce néanmoins meilleure qu'en 2021."

Ces nouvelles Namourettes peuvent accueillir 13 personnes, pilote compris et sont accessibles aux PMR, contrairement aux anciennes qui devraient bénéficier d’une seconde vie… hors de l’eau.