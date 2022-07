Mettet: un automobiliste coincé 12 heures dans sa voiture

Une voiture était coincée dans une futaie après une sortie de route ayant eu lieu quelques heures plus tôt. Le véhicule se trouvait plus de 20 mètres en dehors de la route de Morialmé (N922) et était totalement invisible de la route. C’est un passant qui a vu des débris sur la chaussée et a prévenu les secours. Il a fallu que les pompiers tronçonnent des arbres et arbustes afin de parvenir à la carcasse du véhicule sur le flanc.

Le conducteur était coincé dans l’habitacle. Il a dû être désincarcéré avant d’être conduit en milieu hospitalier. Il semble que la sortie de route ait eu lieu de la nuit et l’infortuné conducteur a été délivré après 12h par les secouristes, alertés grâce à la vigilance d’un piéton. Les policiers de la zone Entre-Sambre et Meuse et Flowal ont dressé les constatations, tandis qu’une déviation par les carrefours d’Oret et du Donveau déroutait les automobilistes.