Le Tour de Wallonie lance sa 43e édition samedi à Temploux

La 43e édition de l'Ethias Tour de Wallonie (2.Pro) sera lancée samedi 23 juillet à l'aérodrome de Namur à Temploux en direction du Mur de Huy où sera jugée l'arrivée de la première des cinq étapes. La course wallonne abordera toutes les provinces du sud du pays jusqu'au 27 juillet. L'arrivée finale sera jugée à Chapelle-lez-Herlaimont où sera connu le successeur de l'Américain Quinn Simmons, vainqueur de l'édition 2021 du Tour de Wallonie.

Les deux éditions précédentes de la course avaient été perturbées: en 2020, le Tour de Wallonie avait été ramené à quatre étapes en raison de la crise sanitaire et, en 2021, la deuxième étape avait été déplacée in extremis sur le circuit automobile de Zolder en raison des graves inondations qui avaient frappé la région liégeoise.

Dans la liste des coureurs annoncés, on pointera entre autres le double champion du monde français Julian Alaphilippe (Quick Step-Alpha Vinyl), en reprise après le championnat de France à la fin juin, et son co-équipier Dries Devenyns, vainqueur en Wallonie en 2016, le jeune Belge de Lotto-Soudal Arnaud De Lie et son co-équipier Victor Campenaerts, 2e du Tour de Wallonie en 2015, le double champion de Belgique Tim Merlier (Alpecin-Deceuninck) et son coéquipier Dries De Bondt, 3e en 2019, Loïc Vliegen, vainqueur en 2019, et son co-équipier érythréen d'Intermarché-Wanty-Gobert Biniam Girmay, vainqueur de Gand-Wevelgem et de la 10e étape du Giro 2022, le Norvégien Odd Christian Eiking (EF), vainqueur d'étape en 2018. Le Français Guillaume Martin (Cofidis) reviendra dans le peloton après son test covid positif au Tour de France. Le Belge Greg Van Avermaet (AG2R-Citroen), non sélectionné pour le Tour de France, retrouvera le Tour de Wallonie qu'il a remporté en 2011 et 2013.

Les étapes du Tour de Wallonie

1re - 23 juillet. Temploux - Huy, 173,85 km

2e - 24 juillet. Verviers - Herve, 176,8 km.

3e - 25 juillet. Visé - Rochefort, 194,3 km.

4e - 26 juillet. Durbuy - Couvin, 200,9 km.

5e - 27 juillet. Le Roeulx - Chapelle-Lez-Herlaimont, 214,8 km.

Les équipes engagées World Teams: Quick-Step Alpha Vinyl, Intermarché-Wanty-Gobert, Lotto Soudal, AG2R Citroën, Bora-Hansgrohe, EF Education-EasyPost, Cofidis, Groupama-FDJ, Ineos Grenadiers, Israel-Premier Tech, Movistar Team, Team DSM, Trek-Segafredo, UAE-Team Emirates. Pro Teams: Alpecin-Deceuninck, Bingoal-Pauwels Sauces-WB, Sport Vlaanderen-Baloise, Arkéa-Samsic, B&B Hotels-KTM, TotalEnergies. Equipes continentales: Baloise Trek Lions, Tarteletto-Isorex