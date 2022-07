Les centres culturels de Couvin, Doische, Florennes, Philippeville et Viroinval relancent le projet ARTpentons

Cet été, les centres culturels de Couvin, Doische, Florennes, Philippeville et Viroinval (Action-Sud) relancent le projet ARTpentons, un sentier artistique garni d’œuvres imaginées et confectionnées par des enfants, des adolescents et des adultes de la région au cours de stages et d’ateliers organisés par ces centres culturels.

Pour la deuxième saison, ARTpentons traverse le village de Matagne-la-Petite et emmène les promeneurs jusqu’au site de la chapelle Saint-Hilaire.

Le projet ARTpentons a vu le jour en 2021 à l’occasion de La Grande Traversée, événement festif organisé aux quatre coins de la Province de Namur. Dans l’arrondissement de Philippeville, La Grande Traversée, c’était deux rendez-vous, à Le Mesnil (Viroinval) et à Florennes. Cinq centres culturels – Doische, Florennes, Philippeville, Viroinval et Walcourt - avaient décidé de relier ces deux lieux par un sentier artistique traversant les beaux paysages de la région. Des oeuvres d’art, créées par des artistes et par des citoyens, garnissaient ce tracé d’une soixantaine de kilomètres. Un an plus tard, les centres culturels reconduisent le projet, rejoints par l’équipe de Couvin. Ils ont décidé de mettre en valeur la boucle Saint-Hilaire à Matagne-la-Petite, sur l’entité de Doische.

Le tracé, long de 2,7km, vous emmènera dans les campagnes et les coins verdoyants du village. Toutes les réalisations, créées par des enfants, des ados et des adultes lors de stages et d’ateliers, sont installées à proximité de la chapelle Saint-Hilaire, à miparcours.

Le sentier sera accessible gratuitement jusque fin septembre. Cette promenade est accessible à tous, ainsi qu’aux familles avec poussettes.