Une option « Aspirant(e) aux métiers de la Défense, de la Prévention et de la Sécurité » à l’ESPA d’Andenne

L’École Secondaire Provinciale d’Andenne (ESPA) organise dès la rentrée scolaire 2022 une 4e technique de qualification « Aspirant(e) aux métiers de la Défense, de la Prévention et de la Sécurité ». L’option est mise en place en collaboration avec cinq corps de métiers relevant du pouvoir fédéral, à savoir la Défense, la Police, les pompiers, les agents pénitentiaires et les agents de sécurité/gardiennage. Elle fait partie des 13 écoles retenues pour dispenser cette option, financée par le Gouvernement fédéral et par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

La formation consistera premièrement en une formation générale commune à l’enseignement secondaire technique de qualification. Les apprentissages concernant les compétences des qualifications professionnelles spécifiques aux secteurs seront par ailleurs dispensés par des formateurs externes à l’enseignement et désignés par les partenaires. En outre, six semaines de projets découverte sont prévues. Le tout sera complété par des activités aux choix de l’école.

Les élèves de cette section pourront poursuivre une 5e puis une 6e « Assistant(e) aux métiers de la Défense, de la Prévention et de la Sécurité » pour obtenir le CESS, le certificat de qualification, l’attestation agent de gardiennage et les différents certificats de compétences inhérents à la formation et rentrer à l’armée ou poursuivre la formation dans l’enseignement supérieur, l’Académie de Police, l’École Royale militaire, l’École de Sécurité Civile.