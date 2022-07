Dix jours de chantier au rond-point "Didi" et sur la N912

A partir du 1er août, des travaux de réfections des revêtements de la N912 se dérouleront à La Bruyère. Ceux-ci auront lieu entre le rond-point « Chainia » et le carrefour formé avec les rues du Brutal et de Bawtia sur près de 700m ainsi qu’au niveau du rond-point « Didi » situé au carrefour formé avec la N4. Ces opérations modifieront les conditions de circulation sur la nationale durant 10 jours.

Sur la N912, à partir du 1er août jusqu’au 5 août, le rond-point « Didi » sera fermé à la circulation. Les usagers circulant sur la N4 seront invités à emprunter la N29/chaussée de Gembloux, l’échangeur n°11 « Gembloux » de l’E411/A4 et l’E42/A15 via les échangeurs n°13 « Spy » et n°12 « Gembloux ».

La circulation sera par ailleurs impossible, dans les deux sens, entre le rond-point « Chainia » et le carrefour formé avec les rues du Brutal et de Bawtia. Les usagers circulant en provenance d’Eghezée et souhaitant rejoindre Gembloux, et inversement, seront invités à emprunter l’E411/A4 via l’échangeur n°12 « Eghezée » jusqu’à l’échangeur n°11 « Gembloux », et la N29/chaussée de Gembloux.

Pour les usagers circulant sur la nationale en provenance d’Eghezée et souhaitant rejoindre Jemeppe-Sur-Sambre, et inversement, une déviation sera mise en place via l’échangeur n°12 « Eghezée » de l’E411/A4 jusqu’à l’échangeur de Daussoulx et l’échangeur n°13 « Spy » de l’E42/A15.

Les usagers en provenance de Jemeppe-Sur-Sambre et circulant vers Gembloux, seront déviés via l’échangeur n°13 « Spy » de l’E42/A15 jusqu’à l’échangeur de Daussoulx, l’E411/A4 jusqu’à l’échangeur n°11 « Gembloux » et la N29/chaussée de Gembloux.

Pour les usagers circulant sur la nationale en provenance de Jemeppe-Sur-Sambre et souhaitant rejoindre La Bruyère, et inversement, une déviation sera mise en place via les échangeurs n°13 « Spy » et n°12 « Gembloux » de l’E42/A15 ;

Du 5 août au 10 août, sur la N912, la circulation sera à nouveau possible au niveau du rond-point « Didi ». La nationale restera quant à elle fermée à la circulation entre le rond-point « Chainia », et le carrefour formé avec les rues du Brutal et de Bawtia. Une déviation dans les deux sens sera mise en place via l’E42/A15 et l’E411/A4.

Ce chantier représente un budget de près de €200.000 HTVA financé par la SOFICO, maître d’ouvrage.