Esperanzah! fête sa 20e édition

L'abbaye de la Floreffe accueillera, dès ce jeudi, la 20e édition du festival Esperanzah !. Une édition "normale", sans restriction Covid et sans jauge de festivaliers, comme ce fut le cas en 2021. "On retrouve une édition traditionnelle mais, paradoxalement, c'est une année particulière pour nous puisqu'on fête un anniversaire", explique le responsable presse du festival David Salomonowizc.

Pour les 20 ans d'existence, les organisateurs ont premièrement ajouté une journée de festival supplémentaire. Esperanzah ! 2022 se déroulera sur quatre jours, au lieu de trois habituellement. "Le jeudi, jour supplémentaire, s'annonce très festif avec des artistes comme Chinese Man ou encore DJ Marcelle".

Autre nouveauté : la disparition de la scène "Alpha". Cette année, les artistes ne se produiront plus que sur la mainstage, la scène "Jardin" tout en haut du site et la scène "Futuro" à l'entrée de l'abbaye. "Cela permettra aux festivaliers de pouvoir assister à tous les concerts. Il n'y en a plus qui se chevauchent."

La capacité d'accueil du site a par ailleurs été revue à la baisse. Enseignement tiré de l'édition 2021 durant laquelle seulement 5.000 festivaliers étaient autorisés sur le site en raison du Covid. "Nous avons constaté que les festivaliers étaient ravis de pouvoir circuler de manière plus fluide à l'intérieur du site. On s'est donc dirigé vers un mode de décroissance pour permettre un festival plus agréable. Lors d'une édition normale, le site peut accueillir jusqu'à 12.000 personnes. On a réduit cette jauge à 10.000 personnes", poursuit le responsable presse du festival David Salomonowizc.

La journée supplémentaire du jeudi, qui n’impacte pas le budget du festival puisque la disparition de la scène Alpha permet une autre répartition des artistes, permettra de compenser cette diminution.

Des courbes de vente normales

Plusieurs formules s'offrent aux festivaliers : des pass quatre jours ou une entrée à la journée. À trois jours d'Esperanzah !, aucune des formules n'est sold-out. "Les ventes sont dans les courbes normales des autres éditions avec, comme pour tous les festivals, une forte demande pour le samedi."

Les deux campings, à savoir le familial et le festif, capables d'accueillir à eux deux 8.500 personnes, ne sont quant à eux pas encore complets. "Mais pour le festif, il ne faut pas traîner", assure David Salomonowizc.

Niveau programmation, les organisateurs ont tenu à rester fidèles à leur ADN en proposant une affiche musicale colorée et hétéroclite, à la fois belge et internationale. Jeudi, Meskerem Mees, Chinese Man, The Brums, Hilight Tribe, Phelimuncasi et DJ Marcelle se succéderont sur les deux scènes prévues sur le site de l’abbaye de Floreffe. Des artistes tels que Gaël Faye, Scylla, Suzane, Rodrigo y Gabriella ou Asaf Avidan seront entre autres à l’affiche des trois autres journées/soirées d’Esperanzah !