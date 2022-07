Des travaux sur la N80 dès ce 1er août à Pontillas

Des travaux débuteront dès ce 1er août, sur la N80/rue de Namur à Pontillas (Fernelmont).Les travaux consisteront à réhabiliter le revêtement de la nationale entre le rond-point N80-N643 (non compris) et l’échangeur n°10 « Hingeon » qui mène à l’E42 (non compris).

Ces travaux auront un impact sur la mobilité. Du lundi 1er août au vendredi 5 août. La N80/rue de Namur sera fermée dans les deux sens de circulation sur la section concernée. Le rond-point N80-N643 ainsi que l’échangeur qui à l’E42 resteront néanmoins accessibles.

Un accès aux riverains reste garanti en voiture avant 6h et après 18h. Un accès à pied est assuré en permanence tant pour les riverains que pour les commerces.

Plusieurs déviations seront mises en place. Les usagers circulant sur la N80 depuis Bierwart seront invités à emprunter la N643 puis la N921 pour rejoindre l’autoroute E42/A15 via l’échangeur d’Andenne. Les usagers qui viennent depuis Hingeon seront invités à utiliser la sortie n°9 « Andenne » de l’E42 puis la N921 et la N643.

Ce chantier est financé par la SOFICO, maître d’ouvrage, pour un budget de près de €123.000 HTVA.