Incendie de forêt à Malonne : un test géant pour le nouvel équipement des pompiers Un incendie s'est déclaré dans les bois de la Vecquée, ce lundi matin. Les pompiers de Namur y ont testé leur nouvel équipement et les techniques spécifiques d'intervention auxquelles ils se forment.Les pompiers de Namur ont dû intervenir sur un incendie dans le bois de la Vecquée, à Malonne, ce lundi matin. Environ 1000m2 de végétaux ont brûlé V.L ©EDA - Vincent Lorent

Ce lundi, un incendie s’est développé sur une surface d’environ 1000 m2 dans le bois de la Vecquée, à Malonne (voir ci-contre). Les pompiers de la zone NAGE ont pu le maîtriser. Mais face à un phénomène de plus en plus fréquent depuis quelques années et difficile à combattre, le matériel et les techniques d’intervention doivent s’adapter. «Nous nous...