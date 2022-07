Tout le matériel est fourni sous la forme d’un sac mystère dont les poches sont fermées par des cadenas et d’un roadbook comprenant les directions, les énigmes et des points culturels et historiques.

Les escapes games sont à la mode et dès lors de plus en plus nombreux. À Namur, Nathalie et Matthieu, créateurs et gérants d’EnigmaLock, l’escape game de Namur depuis 7 ans, proposent depuis le 15 juillet une nouvelle activité avec un escape game urbain dans le centre-ville de Namur. « Ce mélange entre escape room, jeu de piste et chasse aux trésors est disponible de façon éphémère au départ du 43 rue Haute-Marcelle dans le piétonnier jusqu’au 15 septembre 2022 », expliquent-il. « Le jeu s’adresse aux familles, aux groupes d’amis et aux collègues lors d’un team building. L’activité est accessible le samedi et le dimanche mais aussi sur réservation en semaine. »

Comptez, en moyenne, entre 1h30 et 2h00 pour arriver au bout de cet escape game urbain. Le meilleur temps,obtenu en courant, est actuellement de 53 min.

Plusieurs parcours seront disponibles dans un futur proche, ainsi qu'une véritable chasse aux trésors par la suite.

Infos : www.enigmaventures.be