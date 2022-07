Profondeville: un garage en feu

Vers 16h15, les pompiers de la zone Nage ont été requis au numéro 34 de la chaussée de Namur. Un garage en sous-sol dans lequel se trouvait une moto avait pris feu.

Venus avec une autopompe et une citerne, les pompiers ont circonscrit l’incendie dont les dégâts sont limités au garage. Cependant, l’habitation a dû être ventilée afin que les occupants puissent la regagner. Les causes du foyer sont accidentelles et dues à une avarie de la moto.

Les policiers de la zone Entre Sambre et Meuse ont dressé les constatations.