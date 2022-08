Fin de huit mois de mission Otan en Estonie pour les avions de combat F-16 de retour à Florennes

Huit mois de mission de défense de l’espace aérien des pays baltes, dans un contexte marqué par les tensions liées à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 944 heures de vol depuis avril, quatorze interceptions d’avions russes et des patrouilles armées le long des frontières orientales de l’Otan. Tel est le bilan dressé lundi par la Force aérienne lors du retour d’Estonie de ses quatre avions de combat F-16, à la base aérienne de Florennes.

Ces appareils se sont posés en matinée devant la presse et après deux heures et quarante minutes de vol, en provenance directe d’Amari, d’où ils ont opéré depuis début décembre dernier pour un déploiement d’une durée inhabituelle (deux rotations successives de quatre mois).

La mission a toutefois évolué en avril à la suite de la guerre en Ukraine, passant de la protection de l’espace aérien des trois pays baltes - membres de l’Otan depuis 2004 mais dépourvus d’avions de combat - à des "activités de vigilance renforcée" (’enhanced Vigilance Activities’, eVA), a expliqué aux journalistes le "numéro" du 2e wing tactique basé à Florennes, le lieutenant-colonel Arnaud Henuzet.

Ce qui a exigé une légère augmentation du personnel déployé, de 65 à 72 personnes, provenant principalement des deux bases F-16 belges, Florennes et Kleine-Brogel, a ajouté l’officier.

Depuis le 1er avril, les quatre chasseurs belges ont ainsi effectué 944 heures de vol, à raison de quatre sorties par jour six jours sur sept (sauf le dimanche). Ils ont effectué quatorze interceptions d’avions russes au-dessus de la mer Baltique, dans l’espace aérien international. Ils ont aussi réalisé des missions de patrouilles "de frontière" et de "combat" (en jargon des "Combat Air Patrols", CAP) dont l’une, d’une durée de huit heures, les a menés jusqu’en Roumanie avec l’aide d’un avion ravitailleur.

Les exercices avec les autres aviations alliées déployées sur le flanc nord-est (française, espagnole, tchèque, mais aussi suédoise et finlandaise) se sont aussi multipliés, tout comme les interactions avec les troupes au sol, a ajouté le lieutenant-colonel Henuzet. Tout le dispositif militaire de l'Otan sur son flanc oriental a été substantiellement renforcé - sur terre, en mer et dans les airs - pour rassurer les alliés est-européens, inquiets de l'expansionnisme russe. Ce qui a exigé pour le détachement belge une légère augmentation du personnel déployé, de 65 à 72 personnes, provenant principalement des deux bases F-16 belges, Florennes et Kleine-Brogel, a ajouté l'officier. "C'était une mission très intéressante, autour de la Russie et de (l'enclave russe de) Kaliningrad (coincée entre la Pologne et la Lituanie) aux frontières de l'Europe", a pour sa part résumé devant les journalistes le commandant du détachement revenu d'Amari, le major Maes. "Cela offre une belle visibilité à la Belgique, qui a pris le 'lead' de certaines missions. On est très appréciés", a ajouté ce pilote, vétéran d'opérations de guerre antérieures en Afghanistan et en Irak-Syrie.

Selon les pilotes, les rencontres avec des avions russes au-dessus de la Baltique se déroulent de manière "professionnelle", même s'il arrive à leur équipage de ne pas déposer de plan de vol et d"'oublier" de brancher leur transpondeur (un dispositif électronique qui permet d'identifier un avion). Il est aussi arrivé que lors d'une mission de patrouille, les F-16 soient redirigés pour effectuer une interception, un "A-lpha-Scramble" dans le hargon des aviateurs.

Selon la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), les F-16 belges "seront très probablement amenés à devoir se redéployer (en Estonie) au cours de l'année" si le besoin s'en fait sentir. "Cela reste une possibilité étudiée, qui doit encore demander confirmation et en accord du Conseil des ministres. Mais vu le contexte actuel, il y aura probablement une demande de renfort de l'Otan en ce sens", avait-elle affirmé au journal 'La Libre Belgique' à la veille de la Fête nationale. "Je suis prêt à repartir", a commenté lundi le major Maes.