Namur obtient le titre de commune du commerce équitable

La Ville de Namur déposait le 10 mai dernier sa candidature officielle pour l’obtention du titre de commune du commerce équitable, dont l’objectif est de sensibiliser les acteurs locaux au commerce équitable et d’intégrer la thématique au sein des communes de façon à générer un changement de comportement des acteurs et consommateurs locaux.

Un label finalement obtenu le 19 juillet dernier. « Ce label est la preuve d’un véritable investissement du communal et des acteurs et actrices de terrain pour l’équitable sur le territoire namurois une fierté après dix ans de valorisation et d’actions en vue d’un commerce toujours plus équitable », indique la Ville.

Pour l’obtenir, plusieurs critères devaient être remplis.

Engager l’administration communale à consommer deux produits issus du commerce équitable (dont le café), tant pour ses besoins internes que pour les événements qu’elle organise à destination du public ; Des commerces et établissements horeca installés sur le territoire de la commune proposent au moins deux produits du commerce équitable à leur clientèle et visibilisent leur participation à la campagne ; Des entreprises, des institutions, des organisations, des associations et des écoles de la commune proposent au moins deux produits équitables de façon régulière à leurs travailleurs, leur public ou leurs élèves. Elles communiquent sur leur participation à la campagne ; La commune communique régulièrement auprès des médias locaux et via ses propres canaux sur sa participation à la campagne; Elle organise au moins une action de sensibilisation annuelle sur le commerce équitable à destination du grand public; Un comité de pilotage diversifié et représentatif des acteurs locaux est mis en place et la commune soutient une nouvelle initiative en faveur de la consommation de produits agricoles locaux et durables.

Afin de donner une légitimité au titre « commune du commerce équitable », les communes doivent réaffirmer leur titre un an après l’obtention de ce dernier et ensuite tous les deux ans. « L’engagement ne s’arrêtera pas avec l’obtention du titre. Au moins deux critères par an doivent continuer à être remplis afin de conserver le label octroyé", poursuit la Ville.

Pour Namur, une remise officielle de ce label sera organisée début octobre.

En province de Namur, seules les communes de Fernelmont et d’Eghezée avaient déjà précédemment obtenu ce label.