Quatre communes namuroises veulent créer un parc naturel dans la Vallée de la Molignée

Les communes d'Anhée, Florenne, Mettet et Onhaye veulent créer un parc naturel dans la Vallée de la Molignée (province de Namur). Il s'agirait du premier du genre dans la province namuroise.

Ce "Parc naturel de la Molignée" (nom de la rivière qui traverse cette zone géographique) s'étendrait sur une superficie totale de 38.373 hectares et engloberait près de 35.000 habitants. S'il voit le jour, ce nouveau parc naturel viendrait s'ajouter aux douze déjà existants en Wallonie. Il serait en tout cas le premier en province de Namur.

Sa mise en oeuvre serait dans un premier temps financée à 90% par la Région wallonne, les quatre communes prenant le solde à leur charge. Parmi le patrimoine mis en valeur dans ce nouveau parc naturel, on retrouverait, entre autres, les abbayes de Maredsous et de Maredret ou encore les Jardins d'Annevoie, mais également de nombreuses plaines agricoles. Contrairement aux réserves naturelles qui sont des espaces inhabités, les parcs naturels sont des territoires où les gens vivent et travaillent. Ils peuvent donc englober des zones d'activités économiques et/ou des villages.

A côté d'un objectif de préservation du patrimoine naturel et paysage, le parc aura aussi pour mission d'accueillir et d'informer le public et les visiteurs sur cette richesse, et ce dans un souci de développement durable incluant également des enjeux sociaux et économiques. "Si tout va bien, le dossier devrait être déposé auprès de la Région wallonne pour le courant du mois d'août 2023", affirme Luc Piette, le bourgmestre d'Anhée.

Actuellement, 326.000 hectares wallons sont élevés au rang de parcs naturels, soit 18 % du territoire wallon. Quelque 48 communes en font partie, concernant un peu plus de 210.000 personnes.