Trafic de drogue: un homme arrêté près de la gare de Namur

Il détenait un peu de cannabis, 5 grammes de cocaïne et 800€. Lors de la perquisition à son domicile, la police a découvert une somme d’argent relativement conséquente et des sachets de conditionnement. L’homme a été placé sous mandat d’arrêt jeudi et doit répondre de détention et vente de stupéfiants, dont des drogues dures.