La nature au cœur de podcasts

L'asbl KIKK qui promeut les cultures numériques et créatives organise, en collaboration avec l'UNamur, l'événement Ecoutes à quai, une écoute collective de podcasts dans le noir au Quai 22, rue du Séminaire à Namur. "Écoutes à quai, c'est du cinéma pour les oreilles", indique le Kikk.

Le 29 septembre prochain, dans la pénombre du Quai 22 à Namur, trois épisodes seront proposés sur le thème des « indomptés ». « Qu'ils soient humains, animaux ou encore environnementaux, les indomptés sont tous les éléments qui nous entourent et sur lesquels nous n'avons aucune emprise. Nous ne les maîtrisons pas mais eux, en revanche, on le pouvoir de nous serrer le cœur, de nous faire vibrer et de nous émouvoir. « Les indomptés » sont un condensé de nature, de frissons, de voyages, d'émotions et de découvertes. »

Cette séance sera rythmée par l’écoute de trois créations sonores de format court, entre une et 35 minutes : « Les loups », réalisée par Henri Morelle, qui fait découvrir une meute se prêtant à des vocalises ensorcelantes ; « Face à Face Polaire », réalisée par Les Others, récit de voyage du jeune photographe animalier Jérémie Villet. Tous les ans, il s’échappe à travers les territoires enneigés du grand Nord pour capturer la faune sauvage ; « Strike », réalisée par Chris Watson, qui plonge dans l’ombre de la pluie, en attendant l’opportunité de frapper.

Entrée gratuite mais inscription obligatoire via : https://www.eventbrite.be/e/billets-ecoutes-aquai-les-indomptes-390458932177