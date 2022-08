Accueil Régions Namur Bilan des soldes à Namur: "Pas mauvais, mais pas exceptionnels" Les soldes à présent terminés, c’est l’heure du bilan. C’est mieux qu’en 2021 mais pas autant qu’en 2019. La météo a pesé dans la balance. L’inquiétude est palpable quant aux ventes d’automne. J.Do ©EDA - Florent Marot

Selon un sondage soumis aux commerçants initié par l'Association des commerçants namurois (ACN), 42% d'entre eux ont connu une fréquentation plus importante dans leur commerce en juillet par rapport à la même période en 2021. Pour 28%, elle était égale et pour 21%, elle était moindre. Les soldes n'ont pas été mauvais mais n'étaient pas exceptionnels non plus."La fréquentation est meilleure qu'en 2021. On voit que les clients reviennent un peu, même si ce ne sont toutefois...