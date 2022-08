Un rallye moto au départ de Spy

Le 6 septembre 2019, Denis Javaux concrétisait un rêve de longue date en ouvrant au grand public la Galerie Aarnor, une galerie dédiée à l’illustration, à Spy. Passionné de dessins, il collectionne des œuvres originales depuis plus de 35 ans. « Ouvrir une galerie axée sur le travail des illustrateurs était un rêve pour pouvoir transmettre cette passion du dessin », confie Denis. « En plus d’un lieu d’exposition, il s’agit d’un point de rencontre pour les auteurs, les amateurs et les collectionneurs tout en étant ouvert au grand public. »

A l’occasion de la sortie du livre « Spa-Francorchamps Motos », ce dernier accueille eu sein de sa galerie, en exposition-vente jusqu’au 4 septembre, l’ensemble des dessins utilisés pour réaliser ce carnet. Les amateurs de Vespa seront aussi heureux de l’espace réservé à ce scooter mythique. Enfin, d’autres artistes inspirés par la moto présentent un large éventail de véhicules d’hier et d’aujourd’hui, des Harley Davidson aux Yamaha en passant par les Honda ou autres Kawasaki. Une séance dédicace est prévue le samedi 27 août.

Le lendemain, un rallye moto au départ de la galerie Aarnor aura lieu, destination Spa. « A partir de 9h00, les motards sont les bienvenus à la Galerie pour découvrir l'exposition et prendre possession du Roadbook rédigé par « Club moto 80 ». Nous y arriverons vers midi à l'Abbaye de Stavelot. De 14h à 18h, une dizaine d'illustrateurs et de pilotes seront présents pour une séance de dédicaces du carnet de croquis. »

Participation gratuite.