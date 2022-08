Dans le cadre du chantier de réfection de voirie pour l’axe formé par les rues Rogier et Jean-Baptiste Brabant, la circulation et le stationnement des véhicules seront impactés.

La mobilité et le stationnement impactés place de la Station et avenue de la Gare à la suite d'un chantier

Dans le cadre du chantier de réfection de voirie pour l’axe formé par les rues Rogier et Jean-Baptiste Brabant, la circulation et le stationnement des véhicules seront impactés place de la Station et avenue de Gare entre le 8 et le 12 août prochain. Plusieurs mesures de circulation seront prises pour garantir le bon déroulement des travaux.

Durant cette semaine, le stationnement des véhicules sera notamment interdit place de la Station, à son carrefour avec la bretelle venant du boulevard de Chiny et l'avenue de la Gare ainsi qu'avenue de la Gare, y compris ses carrefours avec les rues Borgnet, Rogier et de Fer.

Le mercredi 10 août, de 7h à 15h, la circulation des véhicules ne sera autorisée que sur une bande avenue de la Gare pour accéder aux rues Rogier et de Fer. A partir de 15h, la circulation sera interdite avenue de la Gare à ses carrefours avec les rues Rogier et de Fer.

Une déviation vers la rue Borgnet sera mise en place et l’accès à la rue Rogier ou au centre-ville se fera via la rue Lucien Namêche et la rue des Dames Blanches.