Plus de 1.000 personnes étrangères prises en charge par le CAI en 2021 en province de Namur

Le centre régional d'intégration de la province de Namur (CAI), chargé de la prise en charge des personnes étrangères, s'est occupé de l'accompagnement de 1.046 individus en demande d'intégration en 2021. Seuls 323 d'entre eux étaient des primo-arrivants, selon leurs statistiques.

Le CAI intervient à différents niveaux dans le parcours d'intégration. On y retrouve des primo-arrivants mais le centre prend aussi en charge d'autres profils. Le nombre de primo-arrivants pris en charge par l'institution varie annuellement, oscillant entre 226 et 446 par an depuis 2016. Il y en avait eu 344 en 2020, et 422 en 2019. Le nombre de personnes qui ont suivi le parcours d'intégration hors obligation, avec accompagnement du CAI, est quant à lui presque en constante augmentation, pour atteindre 523 dossiers en 2021 contre 313 en 2016.

Il faut dire que le parcours d'intégration peut constituer une preuve d'intégration sociale valable dans une procédure de demande de nationalité, note le Centre dans sa publication de statistiques. 345 personnes l'ont suivi dans ce but dans la province namuroise l'an dernier.

Le centre collabore avec 37 opérateurs. Ses services accompagnent les personnes étrangères ou d'origine étrangère dans de nombreuses démarches. Un bilan social peut être fait tout comme des formations à la citoyenneté, à la langue française ou des accompagnements spécifiques socio-professionnels, socio-juridiques ou encore en vue d'équivalences de diplôme.

Les personnes étrangères représentaient 5,29% de la population de la province de Namur au 1er janvier 2021, un chiffre bien inférieur à celui de la moyenne nationale qui s'élève à 12,6% selon des chiffres de l'office de statistique belge, Statbel.