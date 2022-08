26 brasseries artisanales présentes à "Bièrez-vous ?" ce week-end à Schaltin

La septième édition du festival "Bièrez-vous ?" a lieu ce week-end à Schaltin, après deux ans d'arrêt forcé liés à la crise sanitaire. Au programme : les préludes houblonnés ce vendredi (Ndlr : soirée spéciale sur réservation), démonstration de brassage, dégustation de pils à l'aveugle et de bières d'exception (aussi sur réservation, samedi 15h et dimanche 16)), beer quizz, brocante tégéstophile, concerts, animations, grimage et château gonflable pour les plus petits et surtout, la présence de 26 brasseries artisanales. "Cela n'a pas été compliqué de redémarrer car l'envie était là après deux années sans festival mais on a dû retrouver toutes nos bases", explique Thomas Pesesse, l'un des organisateurs. "En 2020, on n'avait jamais été aussi bien préparé mais l'événement est tombé à l'eau. La crise du Covid a depuis contraint certains petits brasseurs à arrêter ou à se mettre en stand-by."

Partis de rien en 2013, les organisateurs ont réussi à faire de "Bièrez-vous ?" un événement brassicole incontournable dans la région. "La première année, on avait eu 600 personnes et on était déjà étonné d'un tel chiffre. Lors de la dernière édition, en 2019, on a eu 3.200 visiteurs." Au fil des années, ce rendez-vous a été affiné. Depuis 2019, seules des brasseries artisanales sont invitées. "Lorsqu'on a démarré, nous sélectionnions les bières et nous tenions un stand. Petit à petit, les brasseurs ont commencé à demander un stand. Désormais, on veut mettre en avant les brasseries artisanales, les brasseurs qui sélectionnent eux-mêmes leurs produits et qui investissent dans leur matériel."

"On n'est pas non plus dans du "beer geek"", poursuit Thomas Pesesse. "Les bières proposées ne sont pas hyper complexes. Ce sont des produits pour le grand public qu'on ne trouve pas partout."

Parmi les 26 brasseries présentes, citons pour les plus locales la brasserie du Condroz (Ciney), la Hepta (Gesves) et la Trap’taupe (Havelange). Pour les autres, on retrouvera la brasserie du clocher de Malonne, de Gembloux, du Larron et de la Tour de Jemeppe-sur-Sambre. Pour les non namuroises : les brasseries Saint-Monon, Héritage, Gengoulf, des Trévires, St-Lazare, des Légendes, Zythologist, Cohop, la Jungle, la Witloof, la Curtius, la Sparsa, de la Croix, la Lupulus, la Bobby Brewery, la Valduc-Thor, la Fluviation et la Belgo Sapiens. Une brasserie flamande, celle de De Brabandere (Harelbeke), sera également de la partie.

"Le nombre de brasseries est fixé en fonction du nombre de visiteurs. On a dû en refuser quelques-unes mais on n’a pas besoin d’avoir une carte de 200 bières. Pour cette septième édition, on aura entre 135 et 150 bières, c’est déjà pas mal." Notons également que 17 d’entre elles n’étaient encore jamais venues à Schaltin. Le principe des dégustations se fera, comme d’habitude, via le système du galopin (Ndlr : verre de 10cl). "Cela permet d’en goûter plusieurs. Les brasseurs peuvent néanmoins servir des bières au format 33cl ou 75cl"

Infos : entrée 6€ ; 1,50€/jeton pour les consommations.