Une visite guidée autour de l'utopie à la Citadelle de Namur ce dimanche

Dans le cadre des visites guidées thématiques (Ndlr : créations inédites, réalisées par l’équipe des guides du CAC) qu’il organise chaque premier dimanche du mois au départ du Centre du visiteur Terra Nova, le Comité Animation Citadelle (CAC) organise ce 7 août une visite sur le thème de l’utopie.

"De tous temps, l'homme a raconté des histoires afin de fédérer ses semblables. Parmi celles-ci, il existe un genre bien particulier, décrivant l'organisation idéale d'une société parfaite dans le but de critiquer les systèmes politiques ou religieux en place. Ce sont des utopies. Si certaines sont restées sans lendemain, d'autres se virent, au fil du temps, réalisées, avec douceur ou au prix de révoltes parfois sanglantes. De Thomas More à Jules Vernes, du siège de 1488 à la Révolution belge, de mondes idéaux et subversifs aux précurseurs visionnaires de notre actuelle modernité, partons à la découverte d'Utopie et de ses traces en terre namuroise…", indique le CAC.

Inscription obligatoire au 081 24 73 70 (nombre de places limité). Durée: 1h30

Prix : 8€ adultes ; 6€ enfants à partir de 6 ans.