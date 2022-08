Une nouvelle équipe pour l'Association des Commerçants Namurois

Une nouvelle équipe vient d'être mise en place au niveau de l'association des commerçants namurois....

La nouvelle équipe indique :"L'AG de ce mardi 3 août a désigné les nouveaux administrateurs de notre association Des administrateurs et administratrices issus de différents quartiers, différents secteurs. Notre volonté est de travailler avec l’ensemble des 850 commerçants de Namur, en continuant à relever les nombreux défis auxquels nous sommes confrontés (piétonnier, centre commercial, propreté, sécurité, accessibilité,...). Mais aussi en représentant et défendant les intérêts de tous et toutes auprès des autorités et autres associations et en dynamisant la présence et l'attractivité commerciale de notre Centre-Ville. Très vite nous allons mettre en place une structure permettant aux commerçants d'avoir, dans leur quartier, un ou une "référent" auquel ils pourront faire remonter leurs remarques et constatations. Notre première action est l'organisation de la Braderie de septembre. L’ACN, se veut ouverte et représentative, ensemble nous sommes plus fort dans le respect de la diversité de chacun et chacune."

La nouvelle équipe se compose ainsi : Etienne Dethier (président), Laetitia Flagothier (Secrétaire), Jean Luc Maquet (trésorier), Damien Baert (antidote), Louise Bauchau (Bianca & Louisa), Simon de Fays (Les Poules à Lier), Christelle Leclercq (Papeterie PetitJean), Corinne Louis (Nam Property), Romain Pantoustier (Nez Zen), Raphael Picone (Zazi),Héloïse Richard (L'Empriente belge), Gauthier Salpeteur (Optique Gauthier)