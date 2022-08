Travaux à Fernelmont : début du chantier de réhabilitation de la N984

Le chantier de réhabilitation de la N984, entre Forville et Seron, débutera dès le 16 août, a annoncé ce lundi dans un communiqué le SPW Mobilité et Infrastructures.

Ce chantier comprend notamment: la construction d’un trottoir en revêtement enrobé bitumineux ainsi qu’une piste cyclable suggérée par le marquage de chevrons et de logos "vélo" et le renouvellement du revêtement de la chaussée. Le revêtement en enrobé bitumineux sera remplacé (fraisage et pose d’un nouveau revêtement) et les revêtements de chaussée en pavés seront remplacés par un revêtement en enrobé bitumineux. À ces endroits, le coffre de la voirie sera refait, précise le SPW. Enfin, de nouvelles bordures et autres filets d’eau seront installés, en raison de certains élargissements ou rétrécissements de la chaussée.

Durant ces travaux, qui se dérouleront en différentes phases, la section de voirie en travaux sera fermée à la circulation. Seuls les riverains pourront toujours l’emprunter. Pour les autres usagers de la route, une déviation sera mise en place par le village d’Hanret. Le Tec adaptera également sa ligne et ses arrêts.

Le montant total du chantier est de 878459,70 € TVAC dont 332460,82 € TVAC à charge de la commune de Fernelmont et 545998,88 € TVAC à charge du SPW Mobilité et Infrastructures.

Les travaux devraient être terminés dans le courant du mois de novembre, sous réserve des conditions météorologiques et des éventuels aléas de chantier.