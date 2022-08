Incendie dans deux champs de Ciney et Couvin

Les pompiers de la zone Dinaphi sont intervenus à deux reprises, mercredi après-midi et en début de soirée, pour deux champs en feu à Ciney et Pesche (Couvin), indique le porte-parole de la zone Patrice Liétart. A Ciney, au lieu-dit du Sanseau, 500m² du champ sont partis en fumée. Les pompiers se sont rendus sur place avec une autopompe et deux citernes.

©Dinaphi - incendie Ciney

A Pesche, rue de Signy, l’incendie a été plus important. Ce sont 1.500m² du champ qui ont été la proie des flammes. Là-bas, deux autopompes feu de forêt, une autopompe traditionnelle, et deux citernes ont été dépêchées sur place.