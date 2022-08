Le 60e festival mondial de folklore de Jambes-Namur se déroulera du 19 au 22 août

Le festival mondial du folklore de Jambes-Namur tiendra sa 60e édition du 19 au 22 août dans le hall sportif de l'Athénée royale de Jambes. La capitale du Folklore du Monde accueillera pour l'occasion pas moins de 300 danseurs, chanteurs et musiciens. Le Chili et la Thaïlande seront présents pour la première fois, ont précisé les organisateurs mercredi matin. Fidèle à la tradition, Jambes accueille des compagnies folkloriques venues de quatre continents dans le cadre du plus ancien "Festival de Danses Folkloriques de Wallonie". En 64 ans d'activités, plus de 110 pays ont été représentés dans l'entité. Outre le Chili et la Thaïlande, le Mexique, la Colombie, le Kenya et la Pologne seront aussi de la partie. La Flandre sera représentée par l'Ensemble Folklorique Gelmel de Schoten, la Wallonie par l'Ensemble Pas D'la Yau de Quevaucamps et la Frairie Royale des Masuis et Cotelis Jambois.

Festival nomade depuis quelques années, l'événement prendra ses quartiers au hall sportif de l'Athénée Royal de Jambes, pour bénéficier d'une scène digne des troupes authentiques du monde entier.

"Après deux annulations malheureuses liées à la crise sanitaire, c'est tout à notre bonheur que nous plongeons dans cette édition anniversaire du festival mondial de folklore de Jambes-Namur, avec une sérénité retrouvée après de longs mois inédits où la culture au sens large avait été laissée en suspension", a confié le bourgmestre Maxime Prévot, également en charge de la culture.

En avril, le festival a reçu des mains du gouverneur de la province de Namur, Denis Mathen, le titre de "Société Royale". Un titre accordé par le Roi, en date du 20 janvier 2020, grâce à un impressionnant dossier de 424 pages démontrant la continuité des activités depuis sa création, ont précisé les organisateurs. Une reconnaissance supplémentaire a été attribuée par la Maison Royale: le Festival est désormais placé "sous le haut patronage de sa Majesté le Roi".

Le programme complet est à découvrir sur le site www.festifolkjambes.be.