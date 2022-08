Triathlon de Namur : les mesures de circulation

Pour permettre la bonne organisation du triathlon de Namur le 15 août prochain, différentes mesures de circulation seront d’application.

Du dimanche 14 à 9h au lundi 15 août 2022 à 18h, le stationnement des véhicules sera interdit rue Théodore Baron, sur le parking triangulaire situé à l'entrée du parc de La Plante.

Le jour de lévénement, les mesures de circulation seront propres aux endroits traversés.

À Wépion, de 8h à 14h le stationnement des véhicules sera interdit chaussée de Dinant, entre les numéros 686 et 740. De 11h à 17h la circulation des véhicules sera interdite : route des Forts, entre la commune de Profondeville et le Tienne aux Bruyères et dans ce sens, Tienne aux Bruyères, entre la route des Forts et la rue des Châtaigniers et dans ce sens; rue des Châtaigniers, entre le Tienne aux Bruyères et le chemin de la Sablonnière et dans ce sens; chemin de la Sablonnière, dans sa section comprise entre la rue des Châtaigniers et la Basse Montagne et dans ce sens; Basse Montagne, entre le chemin de la Sablonnière et le chemin des Etangs et dans ce sens; chemin des Etangs, dans ses sections comprises entre : la Basse Montagne et le chemin de la Sablonnière et dans ce sens; le domaine de l'Espinette et la rue Raymond Decelle et dans ce sens; domaine de l'Espinette dans le sens chemin de la Sablonnière - chemin des Etangs; rue Raymond Decelle, dans le sens chemin des Etangs - chaussée de Dinant.

À Namur et Wépion,de 11h à 17h la circulation des véhicules sera interditerue Marcel Lecomte, dans le sens chaussée de Dinant - route de la Navinne.

À Namur,de 9h à 17h le stationnement et la circulation des véhicules seront interditsavenue de la Pairelle et avenue Félicien Rops. De 9h à 17h,les rues des houblonnières et Jules Hamoir seront déclarées "voie sans issue" au départ de la chaussée de Dinant.

À Malonne,de 11h à 17h la circulation des véhicules sera interditechemin de Reumont, dans le sens route de la Navinne - avenue de la Vecquée.

Envie d'en savoir plus sur l'évènement ? Retrouvez les parcours et infos pratiques sur le site : www.triathlon-namur.be/triathlondenamur