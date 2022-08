Vezin : il braque une pharmacie à l’aide d’une arme à feu !

La cour d'appel de Liège a condamné Karim, 28 ans, à une peine complémentaire de dix-huit mois de prison ferme pour avoir commis le braquage d’une pharmacie à Vezin, sur la commune d’Andenne dans le courant de l’année 2019. Cette peine s’est ajoutée à une peine de dix-huit mois de prison avec sursis partiel prononcée par le tribunal de première instance de Namur le 27 mai 2021 pour vol avec violences, vol et fraude informatique commis en novembre 2020. Le prévenu a bénéficié de l’absorption de la peine, mais la cour a estimé que la première peine prononcée ne suffisait pas à réprimer les faits commis par l’intéressé le lundi 7 octobre 2019 vers 22h50, un vol à main armée a été commis par un individu à la pharmacie située rue de Leuze à Vezin.

Le suspect a braqué le pharmacien et a exigé le contenu de la caisse. Il est reparti avec septante euros. Il a quitté avant de rejoindre ses complices dans une Citroën C2 de teinte grise et dont le feu arrière droit était défectueux. À la suite des faits, la police a lancé un appel à témoin pour tenter de retrouver l’auteur des faits et ses complices.

Grâce à l’enquête de téléphonie et aux images de vidéo-surveillance, Karim, Roland et Elsa ont été interceptés. Ils ont commis ces vols pour s’acheter de la drogue. Le 24 mars dernier, le tribunal correctionnel de Namur a condamné Karim à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive qui se sont ajoutés à une précédente peine de prison prononcée pour des vols à la tire commis en 2020.

Le parquet a estimé que les peines infligées aux trois prévenus qui ont commis ces faits n’étaient pas suffisantes à les réprimer. Le dossier du couple a été disjoint et sera examiné en octobre prochain par la cour d'appel.