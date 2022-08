Accueil Régions Namur Le jet side, un nouveau lieu de fête aux Lacs de l’Eau d’Heure Jet side. Retenez le nom, ce lieu risque en effet de s’imposer rapidement comme un incontournable rendez-vous d’afterwork au sud de Charleroi. D.A. ©CJLAN

Tout ou presque est prêt pour la soirée d'ouverture de ce dimanche 14 août sur le domaine du club de jet ski en bordure des lacs de l'Eau d'Heure. Le projet du "jet side" est porté par un groupe de carolos qui ont le sens de la fête. "L'endroit nous a tapé tout de suite dans l'œil", confie l'un des promoteurs de cette nouvelle attraction à proximité du belvédère. Le site donne sur le plan d'eau de Feronval, avec une vue magnifique sur le lac et ses berges boisées. "Nous avons donc contacté l'exploitant pour lui soumettre notre projet : transformer l'infrastructure en lieu d'afterwork chaque vendredi et dimanche, en équipant l'une des plus belles terrasses en plein air des barrages." Il y a là une plage de sable blanc, avec un espace VIP en mezzanine. La superficie des espaces permet d'accueillir plus de 600 personnes dans d'excellentes conditions. "Confortablement installés sur la plage ou autour d'une table VIP réservée à l'avance, les groupes pourront profiter du moment présent comme s'ils...