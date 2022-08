Les chiffres fous de la brocante de Temploux

La plus grande brocante de Belgique aura lieu ces 20 et 21 août pour la 43e fois.

La 43e brocante de Temploux aura lieu ces 20 et 21 août après deux ans d'absence. À une semaine de l'ouverture, elle n'affiche pas encore complet. "Mais il ne reste plus que des petits emplacements", indique Isabelle Beudels, porte-parole de l'événement.

La réputation de la brocante de Temploux n'est plus à faire. Depuis sa création en 1978, elle n'a cessé de grandir pour devenir la plus grande brocante de Belgique. Aujourd'hui, les brocanteurs, amateurs et professionnels (entre 800 et 1.000 chaque année) exposent leurs biens sur 6km. "La qualité de notre brocante se distingue notamment par les biens qui sont vendus. Il est interdit de vendre du nouveau, du faux vieux, du matériel issu de l'univers militaire et des vêtements. Des patrouilles circulent à travers les rues pour faire respecter cela autant que faire ce peu", explique le président de l'asbl Brocante Temploux Frédéric Renaux.

Qui dit plus grande brocante de Belgique dit chiffres impressionnants. La fréquentation, par exemple. Si celle-ci est toujours difficile à chiffrer pour les organisateurs, une étude menée en 2019 avec Proximus a permis d'avancer des chiffres un peu plus sûrs. "Grâce aux connexions gsm, tous opérateurs confondus", poursuit Frédéric Renaux. "Dans cette enquête, on a exclu les habitants du 5020 et on a uniquement pris en considération les personnes qui activaient le pylône durant au moins 30 minutes. Nous avons eu, en 2019, 205.000 captations gsm. En prenant en compte une marge d'erreur, on peut affirmer qu'on a eu 180.000 visiteurs, en incluant dedans ceux du vendredi." Parmi ceux-ci : 39.000 étrangers. "Dont 11.600 de France, 10.500 d'Allemagne, 4.350 des Pays-Bas, 3.250 du Luxembourg, plus surprenant 1.850 de Roumanie et 1.600 du Royaume-Uni. Pour le pic de fréquentation, on était à 24.000 personnes présentes en même temps à Temploux."

La brocante de Temploux ne serait rien sans les nombreux bénévoles. Ils sont entre 500 et 600. Une partie d'entre eux tiendront quinze stands. Cette année, des gobelets réutilisables seront utilisés. "Un vrai défi logistique sur 6km. 130.000 gobelets sont prévus." En 2019, les barquettes et on utilisait des couverts en bois en plastique et des couverts en bois étaient utilisés.

Les chiffres tournant autour de l’alimentaire donnent également le tournis. Lors de la dernière édition, 5 tonnes de frites et 4 tonnes de viandes ont été consommées. Rayon boissons : 12.800l de bière (dont 1.900l de spéciales), 9.700l d’eau et 7.700l de softs.