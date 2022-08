Namur : des Joutes Nautiques féminines ce dimanche 14 août

Ce dimanche 14 août, le premier véritable spectacle de joutes nautiques folklorique avec des femmes aura lieu sur la Meuse. « Cette année, les organisateurs (l'Unité des Sea-Scouts de Jambes et les Compagnons de Buley) ont décidé de franchir un pas important et historique en proposant un spectacle où des jouteuses s'affrontent « jusqu'à la mort » sur la Meuse. Il s'agit d'une grande première puisque les combats de jouteurs étaient auparavant exclusivement réservés aux hommes. C'est une première et un véritable pas en avant que trop peu de groupes folkloriques belges ont osé sauter. Ces joutes nautiques féminines se dérouleront dans les mêmes conditions que les hommes en termes de spectacle ce 14 août. Il n'était pas question d'en faire une sous-catégorie » , explique l'organisation.

Une avancée similaire avait déjà eu lieu en 2014, année lors de laquelle le règlement a été modifié pour permettre au bateau d’accueillir également des pagayeuses alors que l'’équipage de chaque bateau était jusque là exclusivement réservé aux hommes.

Les entraînements femmes et hommes ont lieu toute cette semaine jusqu’à ce vendredi 12 août de 18h à 20h et sont ouverts au public, au 160 Boulevard de la Meuse. Le 14 août, jour des joutes, les femmes jouteront à 12h30, les hommes à 15h. Le journaliste Michel Lecomte rendossera son rôle de commentateur sportif le jour du show.

Les joutes nautiques célèbrent les joutes pratiquées au Moyen Âge par les bateliers namurois. Cet événement mêle disciplines sportives et folkloriques, costumes, musiques et combats pour en faire un spectacle haut en couleur. « Depuis 1974, cette tradition revit sur la Meuse grâce à l'Unité scoute des Sea-Scouts Jambes et des Compagnons lors des nuits de Buley à la Plante, au cœur de la capitale Wallonne. Chaque année, deux équipes s'affrontent : l'équipe de Jambes (entité de Namur) et l'équipe de La Plante (quartier de Namur). Chaque équipage dispose de 4 jouteurs, 10 pagayeurs (qui sont les moteurs musculaires du bateau), 1 tambour (qui joue au rythme des pagayeurs) et 1 barreur (qui dirige le bateau à l'ancienne avec un aviron). »

L’objectif est simple et similaire à celui des Echasseurs : faire tomber son adversaire à l’eau. Le vainqueur de la joute est celui qui réussit à rester en dernier lieu sur le tillac (plateforme surélevée sur la nacelle) et à toucher l’eau en dernier. Les joutes sont organisées sous forme de tournoi. Le dernier en lice est sacré « Roy des Joutes ».