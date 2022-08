En bus à la Brocante de Temploux avec le TEC

A l’occasion de la brocante de Temploux qui se tiendra ces 20 et 21 août 2022, la ligne 23 sera renforcée entre Namur et Temploux, rue des Trappes.

Les bus en question afficheront la destination «23 TEMPLOUX Brocante». Les clients habituels se rendant à Belgrade « Drève » et aux arrêts suivants de Suarlée et de Temploux devront également utiliser ces bus. A l'aller, le départ est fixé à Namur Gare, Boulevard Mélot. Au retour, le départ se fait de Temploux, rue des Trappes. Tous les arrêts entre Namur « Gare | Boulevard Mélot » et Temploux « Chemin de Moustier » seront respectés sur demande.

Le samedi 20 août 2022, de Namur vers Temploux, les bus circuleront aux heures suivantes : 6h27, 7h27, 8h27, 8h57 ensuite toutes les heures 27 et 57 jusqu'à 18h27 puis 19h27, 20h27 et 21h27. De Temploux vers Namur, ils circuleront à : 6h59, 7h59, 8h59, 9h29, 9h59 ensuite toutes les heures 29 et 59 jusqu'à 18h59 puis 19h59, 20h59 et 21h59.

Le dimanche 21 août 2022, de Namur vers Temploux, les bus circuleront à : 7h57, 8h27, 8h57 ensuite toutes les heures 27 et 57 jusqu'à 14h27 puis toutes les heures 27 jusqu’à 21h27. De Temploux vers Namur, ils circuleront à : 8h29, 8H59, 9h29, 9h59, ensuite toutes les heures 29 et 59 jusqu'à 14h59 puis toutes les heures 59 jusqu’à 21h59.

Le tarif habituel est d’application à bord des navettes. Suite aux mesures de police prises dans le cadre de la brocante, la circulation automobile entre Temploux et Spy est interdite. Les bus réguliers de la ligne 23, circulant aux heures habituelles, sont dès lors déviés par la RN4, le carrefour Didi et la RN912 entre les arrêts "BELGRADE, Ch. de la Plaine » et "SPY Saussin" ou "Spy rue de Soye". Toutes les personnes se rendant aux Isnes, à Spy et au-delà devront utiliser les bus mentionnant les destinations Spy, Onoz et Velaine de la ligne 23 qui circuleront aux heures habituelles.

Vu l’affluence considérable que connaît la brocante de Temploux et les problèmes de parking qui en découlent, le TEC conseille vivement d’emprunter ses bus durant le week-end.