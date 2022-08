Accueil Régions Namur Loyers: nouvelle recette pour la Miaou 2022 Chapiteau plus grand, un Tche qui tète digne de ce nom et une billetterie en ligne. La Miaou se réinvente dès ce vendredi sans toucher à ses principaux ingrédients. Jérôme Noël ©EDA-J.No

Cocktail maison, bières, VTT, jogging, animations pour les jeunes, musique et bonne ambiance. C'est une partie des ingrédients qui composent la Miaou ce week-end à Loyers. Un rendez-vous festif prisé à Namur, de retour après deux ans d'absence."Il y a du monde, c'est certain, commente le président de la Miaou, Claude Hanrez.Je me souviens d'une année où j'ai été dans l'obligation de stopper les entrées alors qu'il...