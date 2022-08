UNamur : rentrée anticipée pour un millier d’étudiants, ce 16 août

Les cours préparatoires sont organisés dans chaque faculté avec des contenus spécifiques en fonction du programme vers lequel l’étudiant s’oriente. Objectifs ? Réviser certaines matières du secondaire ; découvrir quelques aspects de son futur programme d’études ; faire une première expérience de l'enseignement universitaire ; se familiariser avec le campus et la vie à Namur et rencontrer ses futurs professeurs et compagnons d’études.

Deux spécificités viennent enrichir le programme des cours préparatoires de l'UNamur. La première estUne formation à la méthodologie universitaire, comme l'indique L'UNamur : "En première année, l'étudiant doit rapidement développer de nouvelles stratégies d'apprentissage adaptées à sa formation : prise de notes, gestion du temps de travail, mémorisation de quantités importantes de matières, identification des exigences des enseignants, plans, synthèses… Pour l'accompagner dans cette démarche, le module méthodologique des cours préparatoires propose quatre séances de deux heures qui abordent diverses thématiques, comme la gestion du temps, la prise de notes, ou encore des techniques de mémorisation. Durant ces séances, des exercices pratiques et ludiques sont proposés, tout comme des interactions avec des étudiant·e·s ayant réussi leur première année. Les différents outils d'aide à la réussite développés par le Service de Pédagogie Universitaire de l'UNamur sont présentés et distribués aux participants de manière à en disposer dès le début de l'année académique." La seconde est un module spécial « examen d'entrée en médecine » destiné aux futurs étudiants qui présentent l'examen d'entrée en médecine. "Ce module prévoit différentes sessions qui permettent notamment de revoir l'ensemble des matières scientifiques au programme de l'examen d'entrée. Pour chaque matière scientifique, les différents responsables des cours préparatoires ont réalisé des supports de cours (syllabus) reprenant des explications théoriques, mais également de nombreux exercices. Par ailleurs, les étudiants inscrits à ces cours ont accès à une plateforme collaborative "UNamur–Formations" où les cours peuvent être suivis en live (ou en replay) et où les professeurs déposent les syllabus en consultation ainsi que des notes supplémentaires. Pour chaque matière, un "forum" permet des poser des questions aux enseignants, de consulter les questions posées par d'autres et d'obtenir des réponses validées par les enseignantes. Un groupe Facebook privé permet également de communiquer de nombreuses informations "en direct" aux étudiantes et leur donne la possibilité de poser des questions (ou y répondre) et de s'échanger de nombreux conseils."

Découvrez le programme détaillé des cours préparatoires

ici

.