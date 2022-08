Cerfontaine: Des balades de toutes les couleurs

Dernières initiatives en date du Syndicat d’Initiative de Cerfontaine et de son animateur Tommy Delloge: 5 balades à thèmes différents et surtout la création de dépliants de découverte en français et en néerlandais pour diriger les visiteurs sur des endroits stratégiques.

L’animateur est parti d’un constat, le fait qu’il est parfois difficile à un visiteur étranger à la région de s’y retrouver dans ses périples de découvertes. Des difficultés qui ont comme résultante que beaucoup de ces touristes passent à côté de bien des choses dont Cerfontaine peut s’enorgueillir. L’idée lui est donc venue, avec le concours de son administration, de la Commune et de l’Office du Tourisme, de créer des dépliants de découverte qui seront mis à disposition des visiteurs pour la modique somme de 1 €.

Cinq dépliants

Toujours dans l’optique de faciliter la vie des visiteurs, ces dépliants se déclinent par thème et par couleur. Pas moins de 5 dépliants ont été édités, chacun marqué d’une couleur précise qui se retrouve sur le fléchage des balades.

La balade verte s'attarde sur le patrimoine de Cerfontaine avec son église, ses chapelles, ou encore son kiosque sans oublier son étrange ancienne gare pour ne citer que ces éléments. La balade bleue permet de retrouver facilement les points de vue de la localité. Pour la balade jaune, elle se concentre sur le tour de la pierre, la forêt et l'eau, des richesses typiquement cerfontainoise. Une balade qui conduira via les sentiers écopédagogiques jusqu'à la célèbre carrière"les Vaux"sans oublier de passer à la source de l'Eau d'Heure. La balade blanche s'intéresse aux différentes chapelles de Cerfontaine, et elles sont nombreuses sur le périmètre cerfontainois. Quant à la balade rouge, elle rappelle le temps de la guerre à Cerfontaine avec passage, entre autres, au cimetière et au monument dédié à l'équipage du B17 qui s'écrasa sur les hauteurs du village le 30 décembre 1943.

Rappelons que ces 5 dépliants sont en français mais aussi en néerlandais et qu’on peut les acquérir pour la modique somme de 1 € dans les locaux du Syndicat d’Initiative.

Plus d’excuse pour ignorer les richesses de Cerfontaine village et suivant le succès de cette initiative, Tommy Delloge et ses équipes comptent s’intéresser de la même manière aux 5 autres villages de l’entité.

Cinq dépliants bien utiles

5 dépliants, 5 balades et 5 couleurs: une astuce pour faciliter le périple des visiteurs de Cerfontaine. Toutes ces balades partent et reviennent du Syndicat d’Initiative, rue de la gare, 10, sur la route d’entrée de la localité. Les flèches de la couleur choisie mènent aux différents panneaux d’explication, également munis de QR Code à scanner.

Balade Verte

Le patrimoine de Cerfontaine – difficulté: facile – Longueur 6 km – Durée moyenne: 3h – 20 panneaux à découvrir.

Balade Rouge

Le temps de guerre à Cerfontaine – difficulté: moyenne – Longueur: 9 km – Durée moyenne: 3h – 15 panneaux à découvrir.

Balade blanche

Les chapelles de Cerfontaine – difficulté: facile – Longueur: 6 km – Durée moyenne: 3h – 30 objets saints à découvrir.

Balade jaune

Le tour de la pierre, la forêt, l’eau – difficulté: difficile – Longueur: 13 km – Durée moyenne: 4h – 5 sites naturels

Balade Bleue

Les points de vue de Cerfontaine – difficulté: moyenne – Longueur: 9 km – Durée moyenne: 3h – 10 zones de point de vue.

Le Syndicat d'Initiative souhaite que vous puissiez partager avec lui certaines de vos photos afin qu'il puisse les poster sur le site du S.I. Adresse:tommy.delloge@sicerfontaine.be

Quelques contacts utiles

Syndicat d'Initiative: rue de la gare, 10 – 071/643615 – contact@sicerfontaine.be – www.sicerfontaine.be

Office du Tourisme: place de l'église, 6 – 071/644667 – cerfontaine-tourisme@gmail.com – www.cerfontaine-tourisme.be – Ouvert: 9h30-12h30 et 13h-17h30.

Cercle d’Animation de Cerfontaine: rue Basse-Flandre, 8 – 071/644850 – musee.cerfontaine@skynet.be