Trois concerts à Salzinnes pour dépoussiérer l’image de l’orgue

Après deux ans de silence forcé, c'est ce dimanche 14 août que François-Xavier Grandjean, organiste et organisateur, renoue avec ses concerts de l'été à Sainte-Julienne (Salzinnes) pour trois récitals d'orgue. A l'affiche: " L'art de la transcription"avec entre autres, les œuvres revisitées de Rachmaninov, Samuel Barber et Carl Orff. Une première complétée le 21 août par la présence du Français Éric Cordé. Et, en clôture le 28 août: Jean-Luc Thellin et son " Pater Seraphicus"alias César Franck dont on fête le bicentenaire de la naissance.

Son amour de l’orgue? Pour François-Xavier, tout a démarré dans sa ville natale de Bastogne où il accompagnait sa grand-mère à l’église. C’est là qu’il découvre l’imposant orgue Schumacher de l’église St-Pierre et son titulaire Firmin Decerf. Titulaire dont il suivra les cours à l’Académie de musique de Bastogne. En 2006, il décroche son master didactique en claviers, spécialité orgue à l’IMEP, à Namur. C’est d’ailleurs là qu’il apprend que Sainte-Julienne cherche un organiste.

Il est retenu parmi 5 autres candidats. Le début d’une cohabitation avec un orgue Walcker de 1907 qui a fait l’objet d’une intervention peu heureuse dans les années 60. C’est dans le but de le restaurer qu’il décide de créer un festival d’orgue. La première édition démarre en 2004, avec une interruption entre 2008 et 2014. Le temps d’une remise en état de l’instrument plus proche de l’initial mais avec les avantages liés aux transmissions électriques.

"En créant ce festival, j'ai voulu dépoussiérer l'image que renvoie cettepompe à cantiques ." Ayant été à bonne école avec Firmin Decerf avec lequel il a pratiqué durant 10 ans l'orgue et l'improvisation, il convie des musiciens qui sont dans le même état d'esprit. " Ce sont des amis, des connaissances ou des personnes que je souhaite rencontrer."Des amis à qui ils laissent libre choix pour ce qui est du répertoire. A découvrir dès ce dimanche, à Salzinnes.

Concerts en l’église Sainte-Julienne, à Salzinnes, à 16h30. Libre participation aux frais.