Régate de baignoires de Dinant : le carnaval était sur la Meuse

Les orages annoncés toute la semaine dernière ne sont finalement pas venus perturber la 40e Régate de baignoires de Dinant, ce lundi 15 août. La météo était, au contraire, idéale pour ce genre d’événement.

Pour cette édition anniversaire, les organisateurs espéraient une édition avec un pont Charles de Gaulle et des bords de Meuse noirs de monde. On n'en était pas loin. "On espérait avoir 20.000 spectateurs pour la Régate, on doit être à un beau 15.000", explique Jean-Olivier Meyfroidt, membre de l'organisation.

En termes de participation, les attentes ont par contre été atteintes. "Pour les 40 ans, on voulait 40 baignoires, en kit et constructions personnelles confondus. Pour les baignoires en kit, c'était complet à 11h00. On en avait mis 20 à disposition. À 15h30, sept équipes n'étaient pas là. On a plus les remplacer, tellement il y avait de la demande. Pour les constructions personnelles, on est à 23 baignoires. On est très satisfait car on ne savait pas si les habitués allaient revenir après une coupure liée au Covid."

Le thème (non-obligatoire) cette année : le grand carnaval de Dinant. Certains l'ont parfaitement respecté avec comme baignoires le carnaval d'Awagne, une gondole de Venise, Alice au Pays de la Merveilleuse, les Géants de Dinant, un gâteau géant en l'honneur de la 40e édition de la Régate, la Sirena del Pierre Bleue ou encore la Croisette s'amuse. "Certains ont vraiment fait du beau. Pour les autres, on comprend également que les matétiaux coûtent cher"

Cette année, les régatiers avaient la possibilité de défiler sur la Croisette de Dinant pour rejoindre le lieu de départ. "Tous n'ont pas participé mais cela a néanmoins plu aux équipages. Il y avait de très beaux costumes."

Le départ de la course a été donné sur le coup de 16h30. "Elle s'est déroulée sans incident majeur. Beaucoup de baignoires en kit ont par contre coulé, on doit avoir battu un record."

©Monmart





Rayon prix, le carnaval d’Awagne a remporté celui du thème, le gâteau anniversaire celui de l’originalité, les Géants celui de beauté et Pierrot sur la lune pour un monde meilleur celui de l’actualité.