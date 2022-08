Enjambée et Confluence : une première fête pour le quartier Comaquai

Le quartier situé entre les Ponts de Jambes et des Ardennes est en pleine mutation avec l'aboutissement des projets Confluence et Enjambée. Conscients de ces bouleversements urbanistiques, une poignée de riverains ont décidé de créer un comité en 2019. Des habitantes et des habitants des rues Mazy, Champêtre et Quais des Chasseurs Ardennais et de Meuse se sont donc rassemblés sous le nom Comaquai. Ils indiquent : "Tout d'abord, parce qu'un quartier, ce n'est pas qu'une vitrine : des citoyens y vivent au quotidien. Il est donc important que les habitants se l'approprient. Si nombre de comités de quartier sont vindicatifs, Comaquai souhaite s'inscrire dans une démarche pro-active et positive. Cette première journée de rencontres en sera l'illustration."

Leur premier projet ? : l'installation de paniers végétalisés rive droite. "Destiné à ramener de la biodiversité dans le quartier et sur les berges fort minérales du côté Confluence, ce projet a été amorcé à l'époque par la Division tourisme de la Province de Namur, qui n'existe plus aujourd'hui, et concrétisé grâce à l'aide de la Ville dans le cadre du budget participatif. Le dossier fut compliqué car les intervenants sont nombreux (SPW, Ville, maison de la pêche, contrat de rivière Haute Meuse, Voltigo, Metal group, Aquaterra solutions…) et les accords et autorisations complexes. De plus, le Covid a rendu les réunions difficiles et a ralenti le processus de mise en place. Malgré certains moments de découragement, les plus tenaces ont maintenu le cap pour le plus grand bonheur des promeneurs, riverains, touristes et … poissons !"

Au programme également de cette journée, un parcours "architecture" du quartier qui amène le public à se promener les yeux en l'air. "Nos rues regorgent de magnifiques maisons et villas : le comité prépare des codes url qui reprendront explications historiques, anecdotes et architecturales sur le quartier, y compris rue Mazy, perçue, trop souvent et à tort, comme une rue sans intérêt. Ceci grâce aux collaborations avec le Syndicat d'initiative de Jambes, le contrat de Rivière Haute Meuse et un véritable passionné : le président des guides du Namurois. Ce parcours offrira également des explications sur la faune et la flore mosanes avec un accompagnateur. Au-delà des rencontres, l'objectif de cette fête du quartier est aussi de recruter de nouveaux membres actifs afin de mettre en place de ateliers de travail par thème. Pour l'instant les réunions se tiennent à l'école Saint Joseph, acteur incontournable du quartier !"

