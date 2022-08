Gauthier, luthier motocycliste, se déplace dans toute la Wallonie

Gauthier Anciaux, 47 ans, a commencé sa carrière professionnelle en tant qu'illustrateur-graphiste, une activité qu'il a pratiquée pendant 15 ans, avant de se tourner vers la lutherie. Indépendant complémentaire pendant 10 ans, il a fait de sa passion son activité principale voici 13 ans. Il y a 4 ans, il a ouvert son atelier à Gesves. Suite au Covid, son activité a récemment évolué. « Je me suis décidé à passer mon permis moto pendant la pandémie. Je l'ai depuis avril, je suis donc un jeune motard. Une fois le permis en poche, l'idée m'est venue de joindre l'utile à l'agréable. Le prix du carburant ne cessant de monter, certains clients peuvent parfois rechigner à se rendre chez le luthier. D'autres ont peut-être entendu parler de moi mais trouvent que mon atelier est trop loin de chez eux. Je leur propose donc désormais de me rendre à leur domicile. Ce qui me permettra aussi de prendre du plaisir sur la route. »

Gauthier Anciaux, le Luthier Auxan, propose donc ses services dans toute la Wallonie. « Ma moto est un trail de 650 cm³. Je l'ai équipée de 3 grosses valises qui me permettent d'emporter mon matériel avec moi, bien rangé dans plusieurs sacs à outils. Je peux ainsi proposer à domicile des entretiens, des réglages, des upgrades . Je ne peux évidemment pas faire tout ce que je fais en atelier. Je ne facture pas mes frais de déplacement, mais ne me déplace pas pour un seul instrument. Ce service est accessible à partir de 4 guitares. Il peut donc parfaitement convenir à des studios, à des groupes de musique, ou à des collectionneurs qui préfèrent ne pas sortir leurs instruments de chez eux. »

Une demande par écrit et un acompte sont nécessaires. Évidemment, Gauthier, qui travaille tous les jours de la semaine, ne vous rendra visite que si les conditions météo le permettent. Parallèlement à cette nouvelle offre, le Luthier Auxan poursuit son activité de création d’instruments dans son atelier, où il réalise toujours réglages, entretiens et réparations.

Infos : luthier.auxan@gmail.com